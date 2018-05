21-jarige Zena overleed niet door vervuilde drugs

De 21-jarige Zena, moeder van een peuter, overleed vorige week. Ze had cocaïne gebruikt met haar vriend, die ze de volgende ochtend niet wakker kreeg. Zena sloeg zelf alarm, waardoor haar vriend op tijd geholpen kon worden. Niet veel later werd ze zelf onwel, waarna ze enkele dagen later overleed in het Erasmus MC.



Op dinsdagavond vond er in Blijdorp een stille tocht plaats voor Zena. Daarbij waarschuwden vrienden en bekenden van de Schiedamse voor de gevaren van drugs. Honderden mensen liepen mee met de tocht.