23 coronabesmettingen bij Rotterdamse studentenvereniging S.S.R na Griekenlandreis

Bestuurder rijdt zonder rijbewijs rond in Rotterdam, maar wel mét een fles wodka en een tank lachgas

9:17 Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag door de Rotterdamse politie aangehouden voor een waslijst aan overtredingen. Hij zat beschonken achter het stuur, hij had een tank lachgas naast zich staan, hij reed rond zonder geldig rijbewijs én hij had 3200 euro aan contanten bij zich. Hij wordt daarom ook verdacht van witwassen van geld.