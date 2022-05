241 kilo heroïne aangetroffen in bedrijfspand in Ridderkerk

Deze cafetaria sluit na zestig jaar de deuren: ‘Het einde van een tijdperk’

Al zestig jaar is Cafetaria Graafland een begrip in Oud-Krimpen en ver daarbuiten. Maar de familie Graafland vindt het mooi geweest, zaterdag gaan de deuren van de snackbar dicht. Met pijn in het hart, dat wel. ,,Wij waren het laatste ‘winkeltje’ van de Waalstraat. Onze sluiting is het einde van een tijdperk.”

17 mei