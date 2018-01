27 dieren uit zwaar vervuild huis in Rotterdam gehaald

De vondst bestond uit 4 katten, 4 honden, een schildpad, 2 vogels, 19 konijnen en 3 cavia's. Al bij aankomst kwam de medewerkers een scherpe ammoniaklucht tegemoet. Eerder dit jaar ging een inspecteur van de Landelijke Inspectie Dienst ook al langs, maar die constateerde dat de dieren in redelijke conditie verkeerden. Alleen de leefsituatie liet behoorlijk te wensen over. Er is toen bestuursdwang opgelegd om de situatie te verbeteren.

Geen verbetering

Er is vrijwillig afstand gedaan van de dieren. Met de Animal Rescue Vehicle van de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid zijn de dieren naar diverse opvanglocaties vervoerd. De konijnen de cavia's zijn ondergebracht bij het Knaagspoor in Ridderkerk en Het Knaaghof in Rijswijk. De twee honden, waaronder een Franse Bulldog van 11 jaar en een Jack Russel van 7 jaar, zijn opgevangen in Dierenopvangcentrum Rotterdam. Ook de vogels zijn daar ondergebracht. De 27-jarige roodwangschildpad is naar de Schildpaddencentrum in Alphen aan den Rijn gebracht.