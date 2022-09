270 kilometer op de bakfiets om luchtvervuiling te meten, Mirjam deed het: ‘Voel het wel in mijn benen’

quiz Vijftig jaar geleden was de lucht in de regio soms extreem vervuild, gelukkig zijn de tijden veranderd

Een schooldirecteur die leerlingen naar huis stuurt vanwege een smogwolk, ziekenhuizen die volstromen met proestende patiënten. Het is bijna niet meer voor te stellen, maar vijftig jaar geleden was de lucht in de Rijnmond soms extreem vervuild. Gelukkig zijn de tijden veranderd, zegt de jubilerende DCMR, die de luchtkwaliteit controleert. ,,Het is bijzonder dat Rotterdam het zo goed doet.’’

21 december