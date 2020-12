3-2-1...samen tellen we af! Luid het nieuwe jaar in met spectaculaire droneshow op AD.nl

3-2-1...samen tellen we af! Het wordt spetterend, spectaculair en magisch: de Nationale Nieuwjaarsshow. Geen vuurwerk, maar een droneshow boven Rotterdam luidt 2021 in. Het aftelmoment tijdens oud en nieuw is live op AD.nl te bekijken.

Delen per e-mail

Het is even schakelen: geen harde knallen en gillende keukenmeiden die om twaalf uur de lucht in vliegen. Maar het Rotterdamse bedrijf Mothership heeft er samen met DroneLightLabs alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het jaar toch op een feestelijke manier wordt afgesloten.

Lees ook PREMIUM Rotterdam krijgt deze winter een lichtfestival, inclusief droneshow tijdens oud en nieuw

Boven de stad is een droneshow vastgelegd, die op 31 december op AD.nl te zien is. Vanaf het aftelmoment, net voor twaalf uur, kan iedereen meekijken. Wat er dan te zien is, blijft nog geheim.

Indrukwekkend

Maar Jeroen Everaert van Mothership garandeert dat het minstens zo indrukwekkend wordt als een vuurwerkshow. ,,Het is een urban sprookje en past helemaal bij Rotterdam. Het Philharmonisch Orkest speelt een grote rol, maar het is niet zomaar klassiek. Het is helemaal van nu.”

Verder wil hij nog niks verklappen. Eerder dit jaar had hij al een voltreffer met een droneshow tijdens Bevrijdingsdag. Toen gingen driehonderd lichtgevende drones de lucht in die met elkaar een zwerm vogels en een hart vertolkten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.