300 meter lang cruiseschip meert binnenkort af aan de kade in Rotterdam

Het histori­sche vissers­schip Balder is weer als nieuw: ‘Goh, die masten zijn net van echt hout gemaakt’

Het was de laatste nog varende haringlogger, maar met twee rotte masten kon de meer dan 110 jaar oude VL 92 Balder niet meer op reis. Nu is het historische vissersschip weer als nieuw. Met masten van staal, want die zijn goedkoper.