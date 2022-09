3000 kilo cannabis tussen de kokosnootschillen in Rotterdamse haven

van wieg tot graf Fysiothera­peut Bahman was een begrip: ‘Hij was meer een vriend dan een behande­laar’

Vele vakanties, twee kinderen, een eigen praktijk fysiotherapie: Bahman Nasriëh (52) haalde het maximale uit het leven. De in Iran geboren Rotterdammer was een begrip in Rotterdam-West. Wie eenmaal door hem behandeld werd, bleef terugkomen voor zijn gouden technieken en innemende persoonlijkheid.

30 augustus