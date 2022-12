40 kilo hasj aangetroffen op een passagiersvlucht van Marokko naar Rotterdam

UPDATE | Video Fietser (31) belandt in sloot en overlijdt door bevriezing; passanten leggen bloemen neer

Een 31-jarige Roemeen is zaterdagochtend overleden nadat hij met zijn fiets te water is geraakt in een sloot langs de Hossenbosdijk in Brielle. ,,Vermoedelijk is de man door de gladheid in het water gevallen met zijn fiets. Hij is door bevriezing om het leven gekomen”, zegt een politiewoordvoerder.

18 december