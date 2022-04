50 jaar Winkelcentrum Zuidplein: voor de een vergane glorie, voor de ander een gezellig dagje uit

Eindelijk! Na twee jaar is de bushelling bij Zuidplein klaar (en dat scheelt een flink stuk lopen)

Niet meer zigzag tussen de bussen door, niet meer hijgend de steile loopbaan op: busreizigers worden weer boven bij Rotterdam-Zuidplein afgezet. De nieuwe, verhoogde busbaan naar de metro is na bijna twee jaar ‘klussen’ klaar. En daar zijn de reizigers maar wat blij mee. Voor de buschauffeurs is het nieuwe bochtenwerk nog wel even wennen.

4 april