54-jarige Rotterdammer omgekomen bij fataal ongeluk met spookrijder op de A16

De fatale botsing gebeurde zondagavond rond 23.25 uur voorbij de afslag Breda en Prinsenbeek, in de richting van Hazeldonk. In beide auto’s zaten drie personen.

Spookrijders (33 en 17) die omkwamen bij ongeval in Prinsenbeek mogelijk betrokken bij schietpartij in Roosendaal

Drie doden

Van de zes inzittenden hebben drie mensen het ongeluk niet overleefd. Naast de Rotterdammer, zijn ook de bestuurder van de spookauto en zijn bijrijder omgekomen. Het gaat om een 33-jarige man uit Tilburg en een 17-jarige jongen uit Harreveld. De hond in de auto van de Rotterdammer is ook overleden. De andere inzittenden van de auto’s zijn gewond geraakt. Zij werden per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens de politie waren de mensen in de spookauto mogelijk betrokken bij een schietpartij in Roosendaal. Bij die schietpartij raakte een 19-jarige man uit Drunen ernstig gewond.

A16 uren dicht

De A16 was in de nacht van zondag op maandag uren dicht voor onderzoek. Verspreid over de weg lagen brokstukken van de auto. Inmiddels is de weg weer open.