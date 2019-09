7300 euro voor twee nachtjes in kubuswoning tijdens finaleweekend Eurovisie Songfestival

Uit cijfers van verhuursite Airbnb blijkt dat er in de songfestivalweek, van 11 tot 17 mei, bijzonder veel belangstelling is voor Rotterdamse bedden. Meer dan achthonderd gasten uit binnen- en buitenland hebben zich inmiddels verzekerd van een of meerdere overnachtingen in de Maasstad. Dat is 21 keer meer dan in een gemiddelde week. Volgens Airbnb zijn de lokale ‘hosts’ nu al verzekerd van 160.000 euro aan huurinkomsten.

Het merendeel van de reserveringen stroomde binnen in de dagen na de bekendmaking van Rotterdam als gastheer. De meeste boekers kwamen uit Groot-Brittannië, gevolgd door Duitsland, Nederland, België en Spanje.

De gemiddelde prijs per accommodatie per nacht bedraagt 120 euro, maar wie nu nog iets zoekt, moet rekening houden met hogere prijzen. Zeker in de tweede helft van de songfestivalweek gaan de prijzen door het dak. Onder de 300 euro is het aanbod zeer beperkt. Wie meer kan en wil betalen, heeft opeens 150 opties.

Hoofdprijs

Voor het finaleweekend wordt de hoofdprijs gevraagd. De bewoners van een penthouse in het Timmerhuis in het Rotterdamse centrum hopen hun luxe appartement voor 7000 euro te verhuren. De eigenaar van een kubuswoning spant de kroon met 7300 euro voor twee nachtjes. Een woordvoerder van Airbnb benadrukt dat dat vraagprijzen zijn. ,,Het is niet zeker of deze woningen ook echt voor die bedragen worden verhuurd.’’

Het aanbod van Rotterdamse accommodaties op Airbnb is flink gestegen sinds de komst van het Songfestival. Veel mensen willen profiteren van de enorme stroom toeristen die volgend jaar mei deze kant op komt. Airbnb bevestigt de toename van het aantal hosts, maar kan niet zeggen om hoeveel het precies gaat.