75 fans Union Berlin aangehouden, Duitsers beklagen zich over behandeling door politie

UpdateEnkele tientallen supporters van Union Berlin zijn voorafgaand aan de wedstrijd in de Kuip slaags geraakt met de Mobiele Eenheid (ME) bij de Rotterdamse Oranjeboomstraat. Ook waren Duitse supporters in Rotterdam-Lombardijen op zoek naar Feyenoordfans om daarmee de confrontatie aan te gaan. In totaal zijn 75 supporters van Union Berlin aangehouden.

Een flinke groep voetbalfans trok vanaf de Oude Haven onder begeleiding van de ME richting de Kuip. De supporters liepen in een lange sliert naar het stadion. Toen de ME zag dat de sliert te lang was geworden, werden de supporters gevraagd om even te stoppen zodat de mensen die achterin liepen weer konden aansluiten. Volgens een politiewoordvoerder ging het toen mis. ,,Een klein groepje supporters was het daar niet mee eens en begon op de ME in te slaan. En dat is iets wat je niet moet doen, want dan wordt er teruggeslagen.’’

Hondenbeet

Bij de stoet was ook een agent met een politiehond aanwezig. In totaal liepen drie supporters en een ME’er een hondenbeet op. Zij zijn in een ambulance behandeld aan hun verwondingen.

Ook was een grote groep Duitse supporters naar Rotterdam-Lombardijen getrokken voor een confrontatie met Feyenoordsupporters. Volgens de politie hadden deze supporters ook ‘de nodige attributen bij zich’. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen wat ze precies bij zich hadden. ,,Maar het waren geen spullen om een kinderfeestje mee te vieren.’’ Ook werden nog zeker vijftien supporters aangehouden voor kleinere vergrijpen zoals vernielingen en beledigingen.

Volledig scherm Supporters van Union Berlin trekken in een grote stoet naar de Kuip. © ANP

Politiehond

Op Twitter wordt door veel Union Berlin-fans geklaagd over het in hun ogen te hardhandige optreden van de politie. ‘Dit gedrag is onacceptabel.’ Ook wordt gemeld dat er veel oponthoud voor de Kuip was: veel Union Berlin-supporters konden niet naar binnen terwijl de wedstrijd al begonnen was. Ruim 200 van de 2400 meegereisde supporters uit Berlijn zagen niets van de eerste helft, waarin al drie keer werd gescoord.

Feyenoord won uiteindelijk met 3-1. Over twee weken is de return in Berlijn. Die wedstrijd wordt gespeeld in het Olympiastadion van Hertha BSC, waarin plek is voor 75.000 toeschouwers. De verwachting is dat er zeker 8000 supporters van Feyenoord af zullen reizen naar de Duitse hoofdstad voor die wedstrijd.

Het bestuur van Union Berlin, dat woensdagavond al werd aangevallen door enkele Feyenoord-fans, beklaagde zich over de behandeling van de supporters. ,,Er was een rampzalige situatie voor de fans bij het stadion. Tientallen Union-fans kwamen er helemaal niet in en een groot deel heeft de eerste helft gemist. Dat is echt niet acceptabel. We zullen met Feyenoord en de UEFA overleggen om de situatie te beoordelen en deze problemen duidelijk aan te pakken.”

Volledig scherm De politie houdt toezicht in de omgeving van de Kuip. © MediaTV

Volledig scherm Supporters van Union Berlin vertrekken van de Oude Haven naar de Kuip. © ANP

