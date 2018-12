87-jarige man gooit heupen los in Winkelcentrum Zuidplein

De politie Charlois plaatste beelden van de dansende bejaarde op Twitter en Facebook. De agent die het tafereel vastlegde vertelt tegen deze krant: ,,We liepen te surveilleren toen we werden uitgenodigd door meisjes van de dansgroep om te komen kijken naar hun demonstratie. Terwijl we stonden te kijken, stond de oude man naast ons mee te bewegen. Eerst met zijn hoofd en zijn voet, maar hij werd steeds enthousiaster.”

Op de video is te zien dat de meiden in de dansgroep de oude man wenken om met ze mee te doen. Vervolgens trekt de man zijn jas uit, voegt zich bij de groep en begint wild mee te dansen, tot grote vreugde van de kinderen. Te zien is hoe hij in het rond draait en met zijn heupen schudt. Zijn moves werden beloond met een luid applaus van de kinderen en toeschouwers en een high five van de filmende agent.

Eenzaam

De agent vertelt dat hij een praatje met de man maakte na zijn optreden. ,,Hij zei dat hij 87 - bijna 88 - jaar oud is en dat hij de hele wereld over heeft gereisd. In Duitsland heeft hij in de jaren 70 een aantal jaar plaatjes gedraaid in clubs - of bar dancing, zoals dat destijds heette - waar hij ook zijn vrouw heeft leren kennen. Zij is 2,5 jaar geleden overleden en daar heeft hij nog steeds veel verdriet van. Zij waren 38 jaar samen en het liefste wat ze deden was dansen. ‘We openden de dansvloer en sloten hem af’ vertelde hij.”

De agent heeft de man uitgenodigd koffie te komen drinken op het bureau. ,,Hij zei erg eenzaam te zijn, dus ik zou het leuk vinden als we in contact blijven.”

Na het optreden van de man hadden de kinderen de smaak te pakken en nodigden ook de vrouwelijke collega van de filmende agent uit om mee te doen. Ook haar dansmoves werden met groot enthousiasme ontvangen. De bejaarde man, nog steeds meebewegend op de muziek, keek goedkeurend toe.