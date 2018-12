87-jarige man gooit heupen los met dansgroep: ‘Muziek houdt me op de been’

Hider vertelt dat hij vroeger, in de jaren 70 toen hij in Duitsland werkte, wel eens inviel als dj in clubs. ,,Dat was de tijd van de twist en rock ‘n roll. Daar wist ik wel raad mee, ook op de dansvloer.” In die tijd leerde hij ook zijn vrouw kennen. 2,5 jaar geleden, na een huwelijk van 38 jaar, overleed ze. ,,Ik was altijd aan het dansen met mijn vrouw. Als er een goede plaat op de radio kwam, dan pakte ze me beet in de keuken en stonden we samen gek te doen. Ik mis haar verschrikkelijk. Nu dans ik nog wel eens in de keuken, maar dan alleen.”



Het alleen zijn vindt Hider erg moeilijk. ,,Het breekt me op. Als ik het naar mijn zin heb, spring ik met mijn kop tegen het plafond, maar ik zit ook vaak diep in de put. Muziek houdt me op de been.” In zijn huis in Rotterdam-Zuid heeft hij tientallen platen, vooral van Duitse bands. ,,Maar ook ABBA klinkt als een tierelier in mijn oren.”