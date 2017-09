A13 weer open na afsluiting door brand in lege woonboerderij

De A13 is bij Rotterdam was vannacht korte tijd afgesloten, vanwege een grote brand in een leegstaande woonboerderij. Grote rookwolken dreven over de snelweg tussen Den Haag en Rotterdam. De afsluiting werd rond kwart over vijf weer opgeheven.

Automobilisten die over de A13 reden, sloegen vanmorgen om 04.00 uur alarm omdat zij vlammen zagen. Een oude woonboerderij aan de Hofweg, vlakbij de begraafplaats Hofwijk, bleek in brand te staan. De boerderij staat te koop en was onbewoond. De brandweer, die met vele wagens is uitgerukt, heeft mensen aangetroffen.

Omdat het lastig blussen is op deze afgelegen plek heeft de brandweer opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. Het complex van de boerderij ingewikkeld. Naast het woondeel zijn er schuren. Alleen het woondeel is uitgebrand.

Om kwart over vijf gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur sloeg niet over. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Het team Brandonderzoek zal naar de oorzaak speuren.