A16 richting Rotterdam uur lang volledig dicht door brandende pick-uptruck

UPDATEDoor een brandend voertuig is er op de A16 donderdagochtend een grote file ontstaan. De weg was ruim één uur lang volledig afgesloten net na de Van Brienenoordbrug tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen. Dat was nodig om de brand te blussen. De vertraging op de weg liep op tot zo'n anderhalf uur, maar neemt inmiddels af.