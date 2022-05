A20 weer open, lange files in Rotterdam door ongelukken en demonstraties

Politie krijgt meerdere tips over doodgescho­ten Sedar Soares (13)

De politie heeft de afgelopen dagen via de opsporingstiplijn een ‘tiental tips’ binnengekregen over de schietpartij van 2003 in Rotterdam-Slinge waarbij de 13-jarige Sedar Soares het leven verloor. Dat meldt een woordvoerder. Over de inhoud van de tips worden geen mededelingen gedaan.

23 mei