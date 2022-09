Aafje en Laurens luiden de noodklok: water staat de thuiszorg tot de lippen

Update/Met video Straat in Rotterdam-Zuid opge­schrikt door keiharde knal: ‘Niet meer geslapen daarna’

De Slaghekstraat in de Rotterdamse wijk Hillesluis is in de nacht woensdag op donderdag opgeschrikt door een explosie. Rond 02.30 uur klonk er een knal in de straat. De ruit van coffeeshop De Grasspriet raakte zwaar beschadigd. De zaak is gewoon open, tot opluchting van de klanten.

15:23