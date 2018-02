Aan de kant gezette lijsttrekker PVV Rotterdam stemt niet op zijn opvolger

De ex-lijsttrekker van de PVV in Rotterdam, de 54-jarige Géza Hegedüs, blijft de partij steunen ondanks dat hij aan de kant is gezet na racistische en anti-semitische uitspraken. Hij stemt echter niet op de huidige PVV-lijsttrekker Maurice Meeuwissen, laat hij weten. Ook vindt hij het ‘erg stil’ rond de campagne van de PVV.

Dit weekend verscheen een uitgebreid interview met Hegedüs in NRC Handelsblad. Hegedüs doorbrak het stilzwijgen om duidelijk te maken dat hij ‘geen racist of antisemiet is’, zegt hij.

,,Ik heb een goede creoolse vriend en ben ook bevriend met een Marokkaanse die de islam aanhangt. Uitgerekend zij steunden mij, omdat ze weten hoe ik echt denk. Ik heb veel gereisd en hou erg van zwarte muziek. Ik heb zelfs platen met Arabische muziek. Het beeld van mij in de media klopte niet‘’, laat hij desgevraagd aan deze krant weten. Hij heeft een Facebook-pagina geopend om een nadere toelichting te geven op zijn politieke ideeën.

Ondanks dat hij uit de partij is gezet, blijft hij de PVV steunen. ,,Het is jammer dat ik Wilders niet meer heb kunnen spreken. Maar in Rotterdam ga ik nog steeds de PVV stemmen.’’

Wel zegt hij dat ‘erg stil’ is rond de Rotterdamse PVV. Lijsttrekker Maurice Meeuwissen, de vervanger van Hegedüs, laat op enkele Twitter-berichten na niets van zich horen. Ook heeft de PVV nog geen verkiezingsprogramma gepresenteerd. ,,Vreemd, want er is al wel een programma. Blijkbaar is dit de keuze van de partij. Ik denk dat het een dezer dagen naar buiten komt.’’

Meeuwissen kent hij als een ‘bewogen, vriendelijke en sympathieke man.’ Toch gaat Hegedüs niet op hem stemmen. ,,Nee, hij krijgt wel genoeg stemmen. Mijn voorkeurstem gaat uit naar een andere kandidaat.’’ Wie dat is, wil hij niet zeggen.

'Bruine wortels'

Het lijsttrekkerschap van Hegedüs, die op 14 december door Wilders werd gepresenteerd voor de Essalam Moskee, duurde precies één dag. Snel doken in de media verschillende verhalen op over zijn ‘bruine wortels’. Op 15 december dag twitterde Wilders dat Hegedüs exit is vanwege ‘nieuwe, nog niet bekende informatie’. Later verontschuldigde Wilders zich voor het gebrek aan screening. Hij beloofde voortaan ‘beter te zullen googlen’.

Zo meldden de linkse website Kafka en de Volkskrant dat Hegedüs in 2016 had deelgenomen aan bijeenkomsten van het uiterst rechtse gezelschap Erkenbrand. Op audio-opnames, die online zijn te horen, gaat hij tekeer tegen het ‘gelijkheidsprincipe’ en ’de massa-immigratie vanuit Afrika.’ Hij spreekt verder over ‘de overleving van het blanke ras’ en pleit voor een ‘reconquista’. ,,We moeten het continent schoonvegen zoals in het verleden in Spanje.’’ Ook uit hij zijn irritatie over ‘negers die met Nederlandse vrouwen over straat lopen’.

Deze krant ontdekte dat hij in 2014 zijn steun betuigde aan de veroordeelde Holocaust-ontkenner David Irving. Hij wenste hem op Facebook een gelukkige verjaardag en ‘nog vele productieve jaren’ toe. ,,You really have my respect.’’

,,Ik ben niet lid van Erkenbrand en bovendien waren het hypothetische discussies over een etno-staat’’, zegt Hegedüs over de eerste aantijging. ,,Kleinschalige immigratie is prima, ik ben wel tegen de grootschalige immigratie van de afgelopen decennia. Nederlanders hebben het recht op een eigen natiestaat waarin Nederlanders in de grote meerderheid zijn. Dat is toch niet vreemd? Dat zeggen ze in Japan ook.’’

In Nederland is geen plaats voor de islam, zeg hij resoluut. ,,Want de islam is al 1400 jaar de vijand van Europa. Al heb ik persoonlijk niets tegen een moslim. Het gaat om de islam.’’

Niet schokkend

Over de steun aan David Irving zegt de Rotterdammer: ,,Ik ben geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en Irving heeft enkele grote werken geschreven – daar zijn vriend en vijand het over eens. Hij is een van de weinige historici die echt bronnenonderzoek doet. Maar zijn Holocaust-ontkenning steun ik niet.’’

Hij vindt niet dat hij deze zaken van te voren moest melden aan de PVV. Volgens hem was het allemaal niet schokkend. ,,Jammer dat alles door een extreem linkse bril is bekeken. Zo werkt de media blijkbaar. Ik ben voor absolute vrijheid van meningsuiting. En ik wil taboes doorbreken, ook als het gaat om etniciteit.’’

Hegedüs, een zoon van Hongaarse vluchtelingen, heeft verder weinig last van zijn tumultueuze politieke opkomst en ondergang. ,,Dat valt reuze mee. De meeste mensen op straat herkennen me niet. Ik ga nog steeds naar de Turkse groenteboer. Die vindt het trouwens ook gek dat ik niet mag zeggen wat ik wil.’’