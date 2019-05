Aangereden fietsster Helma van Lit (68) zoekt heldin die bij haar bleef

Rotterdam­se volkszan­ger jureert naast Jamai en Brainpower in nieuwste RTL-show

16:45 Als Rotterdamse volkszanger begon hij vorig jaar met de ‘Rotterdamse Toppers in Concert’, nu staat Edwin van der Toolen (40) voor een nieuwe uitdaging. Vanaf morgen is hij te zien als jurylid in het nieuwe RTL-muziekprogramma All Together Now.