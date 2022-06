Aanrijding na ruzie in Rotterdam-Zuid, voetganger (33) zwaargewond

video Gevonden fles met zure vloeistof explodeert in hand van vrouw in Rotterdam-Zuid

Een vrouw uit Rotterdam is gewond geraakt aan haar hand nadat ze een onbeheerde tas had weggegooid met daarin drie flessen met een zure vloeistof. Ze vond de tas op het Ernest Groosmanplein in Rotterdam-Zuid. Bij het weggooien, ontplofte één van de flessen. ,,Daarbij is vloeistof op haar hand gekomen”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

