Aanslag op klaarlichte dag: portiekwoning aan gruzelementen na zware explosie

Roti eten met je handen aan een lange tafel in de Havenkerk

Eten met mes en vork, dat is eigenlijk verboden in de Havenkerk. Drie dagen lang roti eten aan een lange tafel. Laat je telefoon maar in je binnenzak. ,,We eten met onze handen’’, zegt Miquil Tjon Kon Fat. Hij is de organisator van Rotidag XXL. Zijn advies: trek ook geen witte kleding aan.

9 februari