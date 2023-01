Aansluiten maar: A20, N210 en N219 in de file top 10

Wie wel eens over de A20 tussen Gouda en Hoek van Holland rijdt, weet dat er ter hoogte van Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam rekening gehouden moet worden met files. Met name in de avondspits is het vaak bal tussen de knooppunten Gouwe en het Terbregseplein, constateert de ANWB is haar zojuist verschenen overzicht van de filedruk in Nederland in 2022.