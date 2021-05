Aanstekelijk dansende burgemeester Aboutaleb: samen met wethouders schudt hij heupen los voor songfestival

VIDEO Beleef met deze video mee hoe Roderick kitesurft in een IJslandse vulkaankra­ter

10 mei Kitesurfer Roderick Pijls uit Sommelsdijk slaagde er vorig jaar juli in als eerste mens te kitesurfen in een IJslandse vulkaankrater. Een filmdocumentaire is vanaf vandaag gratis te bekijken op thelastline.nl.