Aantal deelbakfietsen explodeert: ‘Ze lieten Rotterdam links liggen, dat hebben ze verkeerd ingeschat’

van wieg tot graf Al vanaf zijn jeugd wist Berry dat hij priester wilde worden, toch werd hij het pas op latere leeftijd

Na een carrière van 25 jaar bij de Sociale Dienst in Schiedam werd Berry Lansbergen in 1998 tot priester gewijd. Geen late roeping, maar meer laat antwoord, want het was vanaf zijn prille jeugd al duidelijk dat dit zijn droom was. De geliefde pastor overleed op 18 februari aan een bacterie.