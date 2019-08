Aanvaring op de Nieuwe Maas, meerdere mensen te water

Gedumpt konijntje geniet van knuffels en aandacht op politiebu­reau Zuidplein

15:01 De politie in Rotterdam-Charlois heeft zich ontfermd over een gedumpt konijn. Het diertje was in een openstaande kooi achtergelaten in het Zuiderpark. In de kooi zat nog wat voer. Het konijn is meegenomen naar het bureau Zuidplein, waar de politie zich liefdevol ontfermde over het knaagdiertje. De aandacht en knuffels werden zeer gewaardeerd, aldus de politie op Twitter.