'Aapjes kijken' in Crooswijk afgelast na commotie

De Crooswijkse winkelier en kunstenaar Sira Minetti kon haar ogen niet geloven toen ze vrijdag dagblad Trouw opensloeg. Lezers werden uitgenodigd voor een ‘journalistieke dagtocht door de armste wijk van Nederland’. Met als doel ‘het echte verhaal’ te ontdekken. ,,Stel uw eigen vragen, check zelf de feiten en ontdek waarom de bewoners nog altijd Groos op Croos zijn’’, aldus de advertentie. Kosten: 89 euro p.p. Ja, dat ging dus over haar eigen, volkse Crooswijk.



Minetti is woest en heeft dat al aan Trouw laten weten. ,,Wat ik eigenlijk wil zeggen: pleurt op naar je eigen wijk en ga daar door het raam gluren!’’ Want ze voelt zich ‘bekeken’. ,,Het is aapjes kijken. Dit komt in een persoonlijk leefgebied. Mensen wonen hier en daar gaan anderen een oordeel over vormen. En ook nog eens dat stigma van ‘de armste wijk’...’’ Gezien de reacties op social media staat haar mening niet op zichzelf.



De organisatie, mede in handen van voormalig NOS-journalist Wouter Kurpershoek, heeft vanavond laten weten de tochten af te blazen. ,,We willen de bewoners van Crooswijk die met het initiatief mee doen beschermen tegen de heftige en persoonlijke uitlatingen op social media. Dit was een positief initiatief waarin ontmoetingen tussen mensen centraal stonden. Helaas mag het niet zo zijn'', aldus het statement.