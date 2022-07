Abel was ook als leraar niet zo van de regeltjes: ‘Zijn einde was net zo spectaculair als dat hij had geleefd’

van wieg tot graf Soms zag je Sjef een hele dag niet. Dan ging hij helemaal op in het werk, uitkijkend over de wijnvelden

Van ’t Lam in de Grote kerk in Schiedam, het verzetsmonument in het Beatrixpark tot zijn talloze getekende portretten van de mens: naar de kunstwerken van Sjef Henderickx kun je blijven kijken. Wat anderen niet opmerken, goot de Schiedammer in kunst. Op 2 mei overleed de aimabele kunstenaar die zowel nationaal als internationaal werd geprezen.

