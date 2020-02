Aboutaleb: ‘Ajax-aanhang welkom bij bekerfinale in Kuip tegen Feyenoord’

Of de clubs dan ook elk 18.000 supporters mogen meenemen, is de vraag. ,,Mochten de twee elkaar treffen in de finale, dan gebeurt dat onder strikte voorwaarden. We moeten goede veiligheidsmaatregelen nemen. We zullen aan beide politiechefs van Rotterdam en Amsterdam vragen wat nodig is’’, zei Aboutaleb vanavond op Radio Rijnmond.



Eerder was het Amsterdamse sfeerteam bij een finale een dag eerder welkom in de Kuip. Dat zal nu niet zo zijn. ,,We vermoeden dat er toen veel vuurwerk mee is genomen. Dus dat doe ik echt nooit meer.’’ Verleden jaar plakten Ajaxfans hun vak vol stickers en gooiden vuurwerk op het veld. In 2014 werd er massaal vuurwerk en fakkels op het veld gegooid en werden onder meer de toiletten vernield.