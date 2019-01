Aboutaleb benoemd tot ambassadeur van daklozenkrant Straatnieuws

Spijkenis­ser (23) overlijdt na botsing met goederen­trein

11:18 Een 23-jarige Spijkenisser is woensdagavond overleden toen hij werd aangereden door een goederentrein in het Botlekgebied. Hij was onderweg naar een bushalte in de omgeving van de Botlekweg toen hij werd geschept, meldt de politie.