Aboutaleb bezorgd over naleven avondklok tijdens ramadan, tot woede van Leefbaar Rotterdam en PVV

,,Voor heel veel mensen wordt het ingewikkeld om zich eraan te houden”, zei de burgemeester maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s. Aboutaleb doelde daarmee op het vasten dat tot ongeveer 21.30 uur duurt. Volgens de burgemeester komen moslims tijdens de vastenmaand veel bij familie over de vloer. Zijn uitspraken zorgen voor veel commotie op sociale media. Velen herinneren de burgemeester eraan dat mensen met Kerstmis en Pasen ook niet met hele families bij elkaar mogen komen.

Klap in gezicht

Leefbaar Rotterdam laat weten de uitspraken van Aboutaleb met grote verbazing te hebben aangehoord. ‘Met deze absurde uitspraken krijgen vele families die met kerst, verjaardagen, oud en nieuw of begrafenissen hun familie niet konden zien vanwege de coronamaatregelen een klap in het gezicht’, aldus Tanya Hoogwerf in schriftelijke vragen aan het college.