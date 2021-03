Aboutaleb doet aangifte van verduistering tientallen stempassen in Rotterdam

Sam ziet gigantisch kozijn van negen hoog op straat vallen: ‘Ik heb nog nooit zoiets engs meegemaakt’

19:37 Met een enorme klap donderde donderdag tijdens de storm een compleet, honderden kilo’s zwaar raamkozijn uit de negende verdieping van de Ungerpleinflat in Rotterdam. Het glas uit het rijksmonument in de Provenierswijk spatte uiteen op de parkeerplaatsen eronder, maar dankzij Sam Blom (25) bleef het bij materiële schade. ,,Het is een wonder dat niemand gewond is geraakt.’’