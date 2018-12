Aboutaleb doet oproep: we moeten geweld tegen vrouwen indammen

Burgemeester Aboutaleb roept op om ‘nieuwe wegen’ te vinden om geweld tegen vrouwen in te dammen. ,,Het is lastig te begrijpen, maar voor sommige mannen is nee blijkbaar geen nee.’’

Er is de afgelopen weken in Rotterdam sprake van ‘excessief geweld’ tegen vrouwen, stelde de burgemeester. Eerst de moord op studente Sarah Papenheim, deze week de moord op de 16-jarige Hümeyra in de fietsstalling van haar school. ,,Geen weldenkend mens vindt dit geweld, in bijzonder tegen vrouwen, normaal. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden.’’

Hij riep de Rotterdamse politici aan het begin van de raadsvergadering vandaag op mee te denken. ,,We moeten nieuwe wegen vinden om hier iets tegen te doen. Alle wijsheid is welkom.’’

Dit jaar zijn drie vrouwen door hun ex-vriend om het leven gebracht. In januari werd Adyan Koeiman door haar ex gedood. Haar dochtertje vond haar met een doorgesneden keel in hun woning aan de Mathenesserweg.. Begin deze maand werd het lichaam van Bianca van Es in haar woning in Rotterdam Zuidwijk gevonden. Haar ex-vriend Stephan K. werd korte tijd later opgepakt. Voor de moord op Hümeyra is Bekir E. opgepakt. Deze 31-jarige Rotterdamse verdachte zou haar ex-vriend zijn.

Voor de moord op Sarah Papenheim is de student Joël S. opgepakt. Deze verdachte was niet haar ex, maar woonde in hetzelfde studentencomplex.