Column Ik zag mezelf al aanbellen: ‘Zeg buurman, kunt u een stukje van uw witte piemel afzagen?’

21 september Als jonge tiener raakte ik dankzij de VPRO op een zondagavond verzeild in een film met homoseks. Taxi zum Klo, heette die. Indrukwekkend was die scène waarin door een gat in de muur van een openbaar toilet een flinke penis tevoorschijn schoof. De hoofdrolspeler, die toevallig ter plaatse een boek zat te lezen, nam het presentje met liefde aan.