Aboutaleb grijpt in na incidenten asielzoekerscentrum Beverwaard

Om het aantal incidenten in het asielzoekerscentrum (azc) in Rotterdam terug te dringen, komt er per direct een stop op de nieuwe instroom van asielzoekers uit zogenoemde veilige landen. Ook wordt de beveiliging uitgebreid en worden maatregelen genomen om de uitstroom van een problematische groep migranten te versnellen. Het gaat vooral om asielzoekers die voor veel overlast zorgen.

Sinds augustus is het aantal incidenten flink toegenomen. Van april tot augustus zijn er twintig meldingen door omwonenden gedaan. In de periode augustus staat de teller op 69. Het azc is inmiddels twee jaar open. Voorheen waren er nauwelijks meldingen.

Momenteel verblijven 549 mensen in Beverwaard. Onder de migranten zitten veel mensen met een ‘Dublin-claim’. Zij kunnen geen asielprocedure in Nederland starten, maar moeten terug naar het eerste EU-land waar ze zich hebben gemeld. Tot die tijd hebben ze recht op opvang in Nederland.

Volgens de gemeente Rotterdam is er ,,een duidelijke relatie tussen de toename van incidenten en de veranderende groep in het azc.‘’ Volgens Aboutaleb zal extra werk worden gemaakt van de doorstroom van problematische migranten met een Dublin-claim. ,,Rotterdam wil ruimte blijven bieden aan vluchtelingen die echt opvang nodig hebben. Voor hen is in Rotterdam een veilige plek. Voor mensen die zich niet aan de regels houden, is in onze stad geen plaats.‘’