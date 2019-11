Aboutaleb grijpt in vanwege agententekort: minder politie bij voetbalwedstrijden

Verdachte (28) ontkent plaatsen van handgrana­ten bij shishaloun­ge en waterpijp­shop

13:09 De 28-jarige Dylan B. zegt niks te maken te hebben met twee incidenten met handgranaten die Rotterdam in maart dit jaar opschrikten. In een geval, bij shishalounge Mon Ami aan de Schiedamsedijk, ging het explosief daadwerkelijk af en veroorzaakte het flinke schade in de buurt. Zijn advocaat vroeg de Rotterdamse rechtbank vandaag om B. op vrije voeten te stellen. De Hagenaar werd in augustus aangehouden.