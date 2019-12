Aboutaleb hakt knoop door: ik wil graag burgemeester blijven

,,Ik heb vandaag de commissaris van de Koning en de fractievoorzitters laten weten graag beschikbaar te zijn voor nog een periode de komende jaren’’, luidt zijn formele bekendmaking. Aboutaleb heeft twee belangrijke redenen om te willen blijven. De eerste is van persoonlijke aard. ,,Ik heb nog de tijd, de energie, de kracht en de ideeën om voor de stad aan het werk te gaan. De stad en de mensen waarmee ik vergroeid ben en waarvan ik ongelooflijk ben gaan houden.’’

De tweede reden ligt op inhoudelijk vlak. ,,Er is zoveel gaande in de stad en er komt nog zoveel op ons af. Dat vraagt om continuïteit.’’ Als voorbeelden noemt hij met name de energietransitie en de veranderende economie die daarbij hoort. ,,Dit is de meest inhoudelijke verandering die eraan komt voor de stad en de haven. Het gaat om ons welzijn en onze boterham.’’ Ook ‘vrede in de stad’ noemt hij als belangrijke drijfveer. ,,Met 180 nationaliteiten moeten we daaraan blijven werken. Vrede is niet gratis, nee, het is bijna een werkwoord.’’

Thuisfront

Een jaar lang was Aboutalebs voorkeur de grote vraag die boven de markt hing. Hij gaf begin vorig jaar aan dat hij er zelf nog niet uit was. ,,Ik ben nog niet uitgewerkt in Rotterdam’’, zei hij toen. ,,Maar er zijn ook argumenten om te zeggen: misschien moet je er na twaalf jaar mee ophouden. Die balans moet ik nog opmaken.’’ Vandaag volgde er een volmondig ‘ja, ik wil door’. Aboutaleb geeft aan met familie, vrienden en criticasters te hebben gesproken over zijn toekomst. ,,Het is belangrijk dat je gesteund wordt door het thuisfront’’, aldus Aboutaleb. ,,Mijn baan trekt ook een behoorlijke wissel op hun bestaan, dat is helaas de consequentie.’’

Ahmed Aboutaleb werd bijna elf jaar geleden, op 5 januari 2009, geïnstalleerd als burgemeester. Dat was een internationaal spektakel: de eerste islamitische burgemeester van een grote Europese stad. Het begin was stroef, maar Aboutaleb wordt inmiddels in de stad op handen gedragen. Blijft hij de volle derde termijn, dan is hij de langstzittende burgemeester in Rotterdam sinds 1900.

Afwijzing

Het finale oordeel over Aboutalebs toekomst in Rotterdam is aan de 45 gemeenteraadsleden. Al heeft hij al wel achter de schermen gepolst of een herbenoeming in goede aarde zou vallen. Opvallend is dat de D66-fractie openlijk bedenkingen uitte, Aboutaleb zou iets te veel knabbelen aan burgerrechten om de veiligheid te bewaken, vond raadslid Nadia Arsieni. Verder is de eenmansfractie van de PVV tegen en Leefbaar Rotterdam (11 zetels) zal ook niet voor herbenoeming stemmen. De partij eiste enige vorm van inspraak van Rotterdammers, maar heeft die niet gekregen. Aboutaleb ziet de houding van Leefbaar Rotterdam niet als een persoonlijke afwijzing, laat hij weten. ,,Ik respecteer het fractiestandpunt. Maar ik weet ook dat mensen binnen de partij en de Leefbaar-stemmers in de stad mijn functioneren en mijn derde termijn steunen.’’

Zijn herbenoeming zal als de gemeenteraad instemt over iets meer dan een jaar plaatsvinden, op 5 januari 2021.