‘Aboutaleb hield rapport over coronahandhaving tegen’, burgemeester ontkent: ‘Absoluut niet waar’

Dat blijkt uit interne politiemails én stelt de voormalige hoogste privacyfunctionaris van de politie, Ben van Hoek, in een gesprek met de krant. Volgens hem wilde Aboutaleb de publicatie van het onwelgevallige rapport ,,over de verkiezingen heen” tillen. Dat staat in een verslag per mail van het driehoeksoverleg over de publicatie van het rapport. Uit het onderzoek bleek dat Rotterdam de wet had overtreden bij het filmen van corona-overtreders.

Dit verslag is door de politie achtergehouden bij een Wob-verzoek van NRC. De Rotterdamse politie noemt dat nu een ,,onjuiste afweging”. Ze leggen de schuld hiervan bij ,,de medewerker die het Wob-verzoek in behandeling heeft genomen”.

In strijd met privacywet

Tijdens de lockdown in 2020 zette Rotterdam camera-auto’s in, om te controleren of iedereen zich hield aan het samenscholingsverbod en de afstandsregel. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deed als toezichthouder op de privacy onderzoek naar het gebruik van de camerawagens en stelde vast dat dit in strijd was met de privacywet.

Kort voor de raadsvergadering van donderdagochtend reageerde Aboutaleb op het artikel. Volgens hem is het ‘absoluut niet waar’ dat hij het rapport uit de publiciteit probeerde te houden. ,,Ik heb er geen bemoeienis mee gehad, zou er ook geen enkel belang bij hebben gehad. Ik heb het rapport zelfs niet gelezen.”

Wederhoor

Hij verwijst naar een schriftelijke reactie van de politie. Daarin staat dat de weergave is gebaseerd ‘op een verkeerde interne terugkoppeling per mail binnen de politieorganisatie van het besprokene in de Driehoek’. In dat gesprek tussen burgemeester, politiechef en hoofdofficier zou politiechef Westerbeke hebben voorgesteld om het rapport nog niet te publiceren, omdat hij er wederhoor op wilde kunnen plegen, ‘omdat we met het gebruik van de camera-auto’s in de openbare ruimte een nieuwe en unieke situatie hadden’. De rest van de Driehoek ging daarmee akkoord, aldus de verklaring.

De fracties van GroenLinks en SP vroegen donderdagochtend een debat aan over de kwestie. Dat komt er op korte termijn, zegde Aboutaleb toe. Daarbij zal ook politiechef Westerbeke aanwezig zijn, aldus de burgemeester.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.