Aboutaleb huldigt helden die zes opvarenden uit gekapseisde watertaxi redden

van wieg tot graf Corrie werd gecremeerd in een paarse kist, na de dienst konden nabestaan­den een patatje halen

Een grijze duif wilde Corrie Koolmees (69) nooit worden, en dat werd ze ook niet. De Capelse was als een toverbal die om de haverklap van kapsel veranderde en die de levens van velen kleur gaf. Een verenigingsmens in hart en nieren met dagen tot de nok toe gevuld. Corrie had een missie: ‘lieve dotten, heb ’t leuk!’

31 januari