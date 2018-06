Aboutaleb: Ik ben met de dood bedreigd

,,Diezelfde middag liep er een ernstige doodsbedreiging binnen’’, aldus Aboutaleb, die over de bedreigingen vertelde in het tv-programma Studio Rusland op NPO1. Aboutaleb zei vaker te worden bedreigd, maar er meestal niet mee naar buiten te treden. ,,Ik heb er helaas heel veel mee van doen.''



Harde woorden had de Rotterdamse burgemeester voor de Turkse minister van Europese Zaken Ömer Çelik. Die uitte felle kritiek op Aboutaleb, omdat hij de demonstratie - een barbecue voor de moskee - goedkeurde. Volgens Aboutaleb creëerde hij daarmee een klimaat waarbij het normaal is voor sommige mensen om een doodsbedreiging te doen. ,,Hij sprak me aan als moslim. Hoe kan een moslim zo'n demonstratie bij een moskee toestaan? Bemoei je met je eigen land. Zorg daar maar eens dat de mensenrechten eerbiedigd worden.''



Aanleiding voor zijn uitspraken waren de doodsbedreigingen aan het adres de Zweedse voetballer Jimmy Durmaz en zijn vrouw en kinderen. Durmaz maakte de overtreding die de vrije trap inleidde waaruit Toni Kroos de winnende 2-1 voor Duitsland maakte. Aboutaleb, geconfronteerd met die doodsbedreiging: ,,Welkom in mijn wereld.''