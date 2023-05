Aboutaleb in videoboodschap over reeks explosies: ‘We doen er nu werkelijk alles aan’

raadplaat In dit gebouw zat vroeger de krantenre­dac­tie, wat zit er nu?

Ja, zo ging dat vroeger. Vóór internet, voor de tablet, voor de smartphone. Dan kon je in de vitrine bij een redactie alvast wat stukkies lezen, of een compleet gedrukt exemplaar kopen, door wat muntgeld in een bakje te mikken en een dagblad uit zo’n rekje te plukken.