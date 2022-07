Aboutaleb laat onderzoek doen naar Forum-raadslid, vraagtekens rond woonplaats

Vertrek van kip- en eierverko­per Jan ontroert zijn klanten­kring: ‘Ik ga mijn hele vrieskist volgooien’

Jan van de Krol uit het Gelderse Wekerom begon als 18-jarig ventje op de weekmarkt in Vlaardingen met de verkoop van eieren en kippen. Nu is hij 65 en stopt hij er eind deze maand mee, tot verdriet van zijn vaste klantenkring. ,,Het was een mooie tijd. Ik heb er hard voor gewerkt, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan.”

