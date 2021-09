Aboutaleb maakt zich zorgen om EU-migranten en wil actie van Oost-Europa: ‘Het kan ze soms geen moer schelen’

Aboutaleb zegt zich grote zorgen te maken om het nog steeds groeiende aantal Oost-Europese arbeidsmigranten, die hier op grote schaal worden uitgebuit en in armoede vervallen. ,,Ik heb niet het gevoel dat men in landen als Polen en Roemenië beseft wat hier gebeurt", zegt Aboutaleb. ,,Er is nauwelijks voorlichting om mensen te waarschuwen waar ze aan beginnen als ze naar Nederland komen. Maar als er iets lelijks in de krant staat, komen ze wél in actie.”