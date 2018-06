Aboutaleb moet uitleg geven na mislukte Pegida-barbecue

Burgemeester Ahmed Aboutaleb moet uitleggen hoe het Rotterdamse demonstratie-beleid precies in elkaar zit. Aanleiding is de grote ophef rond de uiteindelijk afgeblazen Pegida-barbecue voor de deur van de Laleli moskee in Charlois.

Quote Waarom zegt de burgemees­ter dat het verbieden van de demonstra­tie discrimina­tie is? Stephan van Baarle De gemeenteraad heeft dat vandaag unaniem besloten na een oproep van Denk-fractievoorzitter Stephan van Baarle. ,,Waarom heeft de burgemeester het zo ver laten komen dat buurtbewoners en moskeegangers als ordedienst moeten optreden? Waarom zegt de burgemeester dat het verbieden van de demonstratie discriminatie is? Discrimineren de burgemeesters van Utrecht en Den Haag dan?", aldus Van Baarle.



Ook al kreeg Denk steun voor de debat-aanvraag, veel raadsleden lieten weten Van Baarles grote woorden richting de burgemeester af te keuren. ,,Waar schuurt de vrijheid van meningsuiting, dat is waar we het over willen hebben, niet over partijpolitiek", zei Barbara Kathmann (PvdA). ,,Wij willen inzicht in het afwegingskader van de burgemeester", beaamde Nadia Arsieni (D66). ,,In de woorden van Denk kunnen wij ons niet vinden."

Aboutaleb

Ook Aboutaleb zelf was niet gecharmeerd van de insinuaties van Denk. ,,Het niet spreken van de waarheid vertroebelt het beeld dat alle andere burgemeesters de demonstratie verboden hebben", zei hij. ,,Om hen moverende redenen hebben zij de demonstratie-locatie niet geschikt bevonden en Pegida een andere plek aangeboden. In Utrecht ging Pegida daar niet mee akkoord. De rechter heeft de burgemeester van Utrecht in het gelijk gesteld."

Dat hij was uitgemaakt voor hersenloze burgemeester door landelijk partijleider van Denk Tunahan Kuzu, en door tegendemonstranten 'hoerenzoon' was genoemd, noemde Aboutaleb 'onacceptabel'.

De burgemeester liep alvast vooruit op zijn inbreng in het debat door te stellen dat het demonstratierecht in de wet 'zo ongeveer heilig is verklaard'. Eerder zei hij ook dat het een 'teken van intolerantie' was dat Pegida zijn boodschap niet kon uiten. ,,Hoe giftig die boodschap ook is, hij moet geuit kunnen worden. Dat is de rijkdom van een democratie."

De demonstratie van Pegida ging op het allerlaatste moment niet door.

Oproep

Vanuit de raad kwam ook de oproep om openheid te geven over de precieze gebeurtenissen die avond. Pegida stapte uiteindelijk niet uit de bus toen honderden buurtbewoners en moskeegangers in opstand kwamen tegen het roosteren van varkensvlees voor de moskee. Volgens de politie en de gemeente Rotterdam koos Pegida daar zelf voor.

Pegida-voorman Edwin Wagensveld weerspreekt dat. ,,De politie vertelde ons dat ze de linies niet konden garanderen. Volgens mij betekent dat dat ze de groepen niet gescheiden konden houden", zei hij een paar dagen geleden. Ook maakte Pegida een geluidsfragment van de conversatie met de ME-commandant openbaar.

Aboutaleb citeerde in de gemeenteraad de volledige conversatie:

Commandant: ,,Er staan driehonderd jongeren voor de moskee te joelen. Het demonstratie-vak is vrij. Er staat een linie met ME. We kunnen niet garanderen dat de jongeren achter de linie blijven."

Wagensveld: ,,Ik wil niet dat mensen gewond raken, dan is het niet veilig dus gaan wij terug. Mits wij veilig weg kunnen. Ik vertrouw uw oordeel daarin want wij kennen elkaar."

Het debat zal pas na het zomerreces in een commissievergadering plaats vinden.

De menigte bij de Laleli moskee in Charlois.