Aboutaleb na rel om Marokkaans interview: ‘Ik ben burgemeester voor iedereen’

Aboutaleb in Marokkaans interview: ‘Marokkanen zijn beter geïnte­greerd dan Turken’

20 mei In een interview aan een Marokkaanse nieuwssite zegt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dat Marokkanen in Nederland beter zijn geïntegreerd dan Turken. Hij stelt verder dat ‘Turken vooral op Turkije zijn gericht en de hand van Erdogan tot in de moskeeën reikt’. De Rotterdamse fractie van Denk staat perplex en eist opheldering van het stadsbestuur.