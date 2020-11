Aboutaleb: Op deze datum worden mondkapjes verplicht in openbare binnenruimtes

column ‘Dit jaar is al ellendig genoeg, met of zonder vuurwerk. Laat 2021 knallend beginnen!’

4 november De knallen op straat, de rookwolken, de bange koppies: rond de jaarwisseling is het op Zuid net een oorlogsgebied. Al weken voor oud & nieuw steken aso's het ene na andere rotje af, en dan het liefst in de buurt van anderen. Lachen joh, die bange oudjes met hun hondjes. Maar halleluja, dat is nu voorbij. In het hele land is knalvuurwerk verboden en in Rotterdam geldt zelfs een totaalverbod.