Aboutaleb: ‘Privacywetgeving beschermt criminelen’

Onlangs wilde Aboutaleb de burgemeester in Nissewaard waarschuwen over een ondernemer. Die was Rotterdam uitgewerkt, nadat meerdere bedrijfjes van hem gesloten waren. In de winkeltjes werden toen wapens gevonden. ,,Ik wilde de burgemeester informeren dat de ondernemer daar inmiddels actief was", zo vertelt Aboutaleb. ,,Maar dat mag dus niet.”



Aboutaleb zegt verder dat minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) het vraagstuk kent. ,,Maar hij wil niet, zoals ik begrijp, dat we ons gedragen als een soort sheriff en op de stoel van justitie gaan zitten. Ik kan daar niet bij, want we werken juist samen met justitie en andere partners. Ik heb begrepen dat de minister de Raad van State over deze problematiek om advies gaat vragen. En daar zitten we nu.”