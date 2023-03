Aboutaleb: reeks explosies is gevolg van succesvolle drugsaanpak in Rotterdamse haven

Dit jaar vonden al 24 explosies plaats in de stad, waarbij regelmatig halve portieken worden opgeblazen. Volgens Aboutaleb is de trend het gevolg van de vele vangsten in de Rotterdamse haven. ,,Daar wordt nu zoveel drugs in beslag genomen dat criminelen elkaar verwijten gaan maken over verdwenen ladingen”, zei Aboutaleb donderdag. ,,En als de dader niet vindbaar is, dan pakken ze de moeder, of de oom. Het is schrijnend om dit fenomeen te zien, maar we relateren het grotendeels aan het succes van de inbeslagnames.”