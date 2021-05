Aboutaleb roept op tot vaccineren: ‘Er gaan bizarre verhalen rond’

Met zijn oproep lanceerde Aboutaleb een campagne in negen talen, waarin mensen worden opgeroepen zich te laten vaccineren. Hij maakt zich zorgen over de lage opkomst in sommige wijken van zijn stad, maar ook in de rest van het land.

Aboutaleb: ,,Ik zeg tegen iedereen: ‘Laat je prikken en vertel elkaar geen fabeltjes.’ Ik richt me met name tot jongeren, die ouderen soms de gekste verhalen vertellen over de vaccins. Dat Bill Gates een geheime campagne voert en dat mensen via het vaccin een chip in zich krijgen waarmee Google hen kan volgen... Volkomen onzinnig, maar het maakt mensen wel ongerust.’’

Rotterdamse artsen sloegen vorige maand alarm over de lage opkomst in achterstandswijken. Vooral onder migrantenouderen zou de vaccinatiebereidheid erg laag zijn: huisartsen spreken in sommige wijken van een opkomstpercentage tussen de 30 en 40 procent. Aboutaleb sprak met de artsen die de noodklok luidden en uitte daarna ook zelf zijn zorgen. Hij zei tegen de gemeenteraad toen al dat hij zijn eigen vaccinatie zou aangrijpen om ‘zichzelf naar voren te schuiven, om een bijdrage te leveren aan het overbrengen van de boodschap’.

,,Ik geloof dat ook mensen die vooral Turkse of Marokkaanse tv kijken, genoeg horen over het belang van vaccineren’’, zei de Rotterdamse burgemeester toen. ,,Maar wat ons hier tegenwerkt, is de tegencampagne. Die is succesvol. Er zijn video’s in het Arabisch, waarin wordt gezegd dat je door de injectie een chip in je lichaam krijgt waarmee je achtervolgd kunt worden. Het zijn giftige complottheorieën, die met name door allochtone jongeren veel bekeken worden. Ze komen zo ook in die families. Ik sprak pas jongeren in Rotterdam-Zuid en die waren ervan overtuigd dat de Amerikanen en Chinezen dit virus in de wereld hebben geholpen. De tegencampagne is giftig.’’

Aboutaleb benadrukte dat de campagne in negen talen wordt gevoerd. Tijdens een raadsvergadering vorige maand gaf Leefbaar Rotterdam nog aan moeite te hebben met voorlichting in verschillende talen, omdat de overheid zich zoveel mogelijk in het Nederlands zou moeten uiten. Maar Aboutaleb onderstreepte het belang om iedereen in de stad en regio te bereiken, ook mensen die het Nederlands niet machtig zijn.

